FIOD doorzoekt woningen in Enschede, 48-jarige man aangehouden vanwege faillissementsfraude

Praktijkon­der­wijs viert feest: historisch diploma voor Estella uit Enschede

ENSCHEDE - Bij Estella Tuken (17) kon donderdagmorgen de vlag al uit het raam. De Enschedese voerde een succesvol eindgesprek voor het praktijkonderwijs op het Bonhoeffer College in Enschede. Ook voor de school was dat een bijzonder moment. Voor het eerst in historie wordt de opleiding afgesloten met een diploma. „Dit voelt als een erkenning.”

12:39