Flinke rellen op tribunes bij FC Twente na zege op Hammarby: geen fans mee naar Zweden?

Hammarby kwaad over behande­ling eigen fans: ‘We stappen naar de UEFA’

Het bestuur en de directie van Hammarby Fotboll zijn kwaad over de manier waarop de supporters van de club in Enschede zijn ontvangen en worden behandeld. In een verklaring op de eigen website zegt Hammarby dit aan de Europese voetbalbond UEFA te zullen voorleggen.