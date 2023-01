Foto van ‘spuwende’ hakselaar op snelweg bij De Lutte is een van de beste nieuwsfoto’s van Nederland

Na een dag in het spoor van het boerenprotest, en terwijl hij zijn beelden al aan het editen was, hoorde Emiel Muijderman ineens het geluid van een hakselaar. De fotograaf uit Enschede draaide zich om, pakte zijn camera en klikte. Met dát beeld dingt hij nu mee voor De Zilveren Camera, de meest prestigieuze prijs voor fotojournalistiek in Nederland. „Dat is absoluut een eer.”

Het is voor het tweede jaar op rij dat Muijderman (33) genomineerd is, dit keer zelfs in twee categorieën: ‘nieuws nationaal’ en ‘politiek’. „Dit is de grootste fotowedstrijd in Nederland”, zegt hij. „Je fotografeert niet voor een wedstrijd, maar aan het eind van het jaar ga je al je beelden door, om te kijken wat impact had. Als ik mijn eigen naam dan tussen al die grote namen zie, dan ben ik daar heel trots op.”

Muijderman fotografeert inmiddels dertien jaar voor De Twentsche Courant Tubantia. Na een kijkje in het digitale archief op zijn laptop kan hij zeggen dat hij in 2022 zo’n 600 nieuwsfoto’s per maand voor deze krant maakte. „36 gigabyte. En dat zijn dan de bewerkte foto’s.” Bij de ene opdracht stuurt de freelancer vijf beelden in, soms zijn dat er een stuk of dertig, afhankelijk van de afspraak.

De ene genomineerde foto maakte je voor het ANP in Lattrop, waar politici een boerenbedrijf bezochten, de andere is een beeld van een hakselaar op de snelweg, voor Tubantia. Wat maakte ze bijzonder?

Muijderman: „Bij die eerste zie je de houding van het boerengezin tegenover de politici uit Den Haag. Dat knalt er echt vanaf. De armen over elkaar, die blik van: ‘nou, wat gaan we doen’. Je ziet dat het in het algemeen niet van harte gaat. Staghouwer is er al niet meer, Van Der Wal heeft veel op bordje. Het is de boeren tegen Den Haag, dat spreekt uit deze foto. Ze staan letterlijk tegenover elkaar.”

Volledig scherm De boerenfamilie in Lattrop, met de armen over elkaar, recht tegenover ministers Staghouwer en Van Der Wal. © Emiel Muijderman, ANP

„Die andere is een mooi moment, fotografisch gezien. Het was het einde van een dag achter de boeren aan. Met de motor paadjes pakken waar je niet mag rijden. Het was gokken. Eerst zetten de boeren bij Hengelo de boel dicht, daarna bij De Lutte. Je rijdt heen en weer, soms ben je tussen de boeren, soms van verder af.”

„Ik zat in de schaduw wat foto’s te editen op de laptop om door te sturen en toen hoorden we het geluid van die opstartende hakselaar. ‘Wat gebeurt er, komt er nog iets aan?’ En toen gebeurde dit. Toen ik hem op scherm terugzag dacht ik: het is een mooi moment. De foto haalde de voorpagina, over de volledige breedte.”

Volledig scherm De foto waarmee Muijderman genomineerd is voor De Zilveren Camera. © Emiel Muijderman

Waren dit de beste foto’s die je ingestuurd hebt?

„Ja, ik denk het wel, dit waren de meest veelzeggende, over het afgelopen nieuwsjaar.” Hij lacht. „We zitten in het oosten, en die fotograaf uit het oosten komt met twee nominaties, allebei met betrekking op boeren.” Aan de andere kant, zegt hij: er zitten nog meer nominaties met boeren bij.

Waar moet een goede nieuwsfoto aan voldoen?

„Je moet in een blik kunnen zien wat er gebeurt. Zonder kop, zonder onderschrift. Als ze op de foto kunnen zien wat er aan de hand is, dan is het een goede foto.”

Muijderman refereert aan de winnende foto van vorig jaar, de ‘functie-elders’ afbeelding. Daar zat alles in, omdat het zo veel betekend was. Als Muijderman een voorspelling moet doen, wint Eddy van Wessel de Zilveren Camera, met zijn foto van een ouder echtpaar, in Oekraïne, in zwart-wit. „Dat is een hartverscheurend beeld.”

Op 10 februari worden de prijzen in de verschillende categorieën uitgereikt; per categorie dingen drie foto’s mee. Muijderman is ‘live’ bij de uitreiking, samen met zijn zusje.

Volledig scherm Emiel Muijderman. © Carlo ter Ellen DPG Media