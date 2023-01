Fouilleren bij De Grolsch Veste? Feyenoordfan heeft na controle bijzondere verrassing voor steward

Gewonde bij nachtelijk steekinci­dent aan Noorderha­gen in Enschede

ENSCHEDE - Bij een steekincident aan de Noorderhagen is in de nacht van zaterdag op zondag een 52-jarige Enschedeër licht gewond geraakt. Een 36-jarige man, eveneens uit Enschede, is aangehouden.

15:46