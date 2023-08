Fundaparel: binnengluren bij 100 jaar oude miljoenenvilla in Enschede

Wijkwacht Enschede zorgde er voor dat een furieuze vader niet voor eigen rechter kon spelen bij ernstig incident

De burgerwacht ligt onder een vergrootglas sinds de recente aanhouding van twee inbrekers door burgers in Ter Apel. De beelden van twee inbrekers, met hun handen op de rug gebonden met tie-wraps en de angst in hun ogen, gingen viraal. Ging de burgerwacht in Ter Apel te ver? Wijkwachter Cemal Dogan uit Enschede vindt van niet.