Futuristischer dan de Italiaanse futuristen is de mensheid nooit meer geweest: ‘Zelfs de pasta was niet heilig’

Nieuwe regels voor terrassen in Enschede: de gezellig­heid blijft en wordt zelfs uitgebreid

ENSCHEDE - Iedereen met een horecavergunning in de binnenstad van Enschede mag voortaan een terras buiten zetten. Wat in coronatijd werd toegestaan is nu wettelijk vastgelegd en uitgebreid. „Enschede staat bekend als horecastad en zo wordt de stad nog aantrekkelijker.”

22 september