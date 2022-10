Gaan interieurfoto’s voor WOZ-waarde juridisch te ver? ‘Je raakt aan de persoonlijke levenssfeer’

Baas Omroep Fryslan wordt directeur van de Reisopera: ‘Nooit gedacht dat ze zaten te wachten op Nina Hiddema’

ENSCHEDE - Dat ze in haar leven ooit nog eens directeur van een operagezelschap zou worden, had ze ook zelf nooit verwacht. Toch is het een feit dat Nina Hiddema (59), oud-directeur van Omroep Fryslan, het nieuwe boegbeeld wordt van de Nederlandse Reisopera in Enschede. „Of je nu een programma maakt of een opera, het gaat altijd om het verhaal.”

