Gedoe omdat je een zwangere voetbalster moet doorbetalen? FC Twente heeft dit allang goed geregeld

met video Scooterrij­der en auto botsen in Almelo: 1 gewonde, traumaheli brengt arts ter plaatse

ALMELO - Bij een ongeluk in Almelo is één persoon gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een scooterrijder kwam in botsing met een auto. Een traumahelikopter werd ingezet om een arts snel ter plaatse te krijgen.

