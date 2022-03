Gedupeerden coronadatalek eisen miljarden, ook schadeclaim op de mat bij GGD Twente

ENSCHEDE - De GGD Twente heeft een schadeclaim ontvangen als onderdeel van de miljardenclaim die is neergelegd bij de overheid na het lekken van persoonsgegevens bij de GGD. Tientallen Twentenaren werden daar de dupe van. In een zogenaamde massaclaim wordt 3,2 miljard euro geëist van de overheid.

Een deel van die claim is nu neergelegd bij de GGD Twente, die een aansprakelijkstelling, schadeclaim, informatieverzoek en uitnodiging tot overleg heeft gekregen van de stichting ICAM (Initiatieven Collectieve Acties Massaschade).

Gegevens aan criminelen verkocht

Bij de coronacallcenters van de GGD ging het vorig jaar - op het hoogtepunt van de crisis - goed mis. Callcentermedewerkers maakten misbruik van de toegang die ze hadden tot persoonlijke gegevens van ruim 6,5 miljoen Nederlanders, die zich hadden laten testen op corona. Deze informatie is op grote schaal verkocht aan criminelen.

Van zeker 1250 mensen is bewezen dat hun vertrouwelijke gegevens zoals Burgerservicenummers en adresgegevens uit coronadossiers zijn gestolen en via Telegram aan criminelen zijn verkocht. Dat aantal ligt vermoedelijk veel hoger. In Twente is van tientallen mensen bekend dat hun gegevens daar bij zaten.

500 euro per persoon

De stichting ICAM eist 500 euro voor iedere Nederlander die ten tijde van de datadiefstal in de systemen stond en 1500 euro voor elke burger waarvan blijkt dat diens data verhandeld zijn. De claim loopt op tot minimaal 3,2 miljard euro. Volgens de stichting is het GGD-lek qua omvang het grootste datalek ooit in Nederland.

De staat is primair aansprakelijk gesteld, maar daarnaast zijn ook de 25 GGD’en, GGD GHOR Nederland, de 25 veiligheidsregio’s en van ieder van de 25 GGD‐regio’s de grootste gemeente aangeschreven. In Twente is dat Enschede.

Ministerie eerste aanspreekpunt

Het ministerie van Volksgezondheid neemt het voortouw in het reageren op de schadeclaim, die door experts als kansrijk wordt gezien. Daarnaast onderzoeken de GGD’en zelf hun rol en kiezen daarvoor hun eigen weg. De landelijke koepel GGD GHOR doet dat namens de GGD Twente en de 24 andere GGD’en in het land. GGD Twente, Veiligheidsregio Twente en gemeente Enschede moeten samen nog reageren op het informatieverzoek via de Wet openbaarheid bestuur (wob) van de stichting ICAM.