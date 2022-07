Geen bouwvak meer, maar wel allemaal tegelijk vakantie

Jacht op Twentse it-bedrijven; laatste jaren zeker twintig overnames

ENSCHEDE - Het is een trend die steeds sneller lijkt te gaan, Twentse informatietechnologie-bedrijven die worden overgenomen door branchegenoten, of investeringsmaatschappijen. Zo is het aantal nog zelfstandige Twentse it-ondernemers in de regio in vijf jaar tijd flink gedaald.

25 juli