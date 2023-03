Geen clementie voor moordenaar Sarah Kolenberg, ook ‘hof’ veroordeelt Jayson D. tot lange celstraf

Tijdens het strafproces in juni 2018 bleek dat Kolenberg in haar huis in Enschede meer dan 45 keer met een voorwerp op het hoofd is geslagen en is gewurgd. Tegelijkertijd vonden de onderzoekers kneuzingen aan haar ledematen, wat wijst op een poging tot het afweren van de klappen. Jayson D. ontkende vanaf het begin elke betrokkenheid bij de dood van de salsadanseres.