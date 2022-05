Geen examenstress bij Bonhoeffer College uit Enschede, wel zenuwen voor WK Volleybal in Brazilië

Vreugdetra­nen en volop emoties bij Enschedese fanclub van FC Schalke 04 als hun club terugkeert naar de Duitse voetbalhe­mel

GELSENKRICHEN/ENSCHEDE - De vreugdexplosie vanuit de Veltins Arena in Gelsenkirchen was 100 kilometer verderop bijna in Enschede te horen. FC Schalke 04 keerde zaterdagavond na een jaar afwezigheid terug in de Duitse Bundesliga door een 3-2 zege op Sankt Pauli en dat zorgde voor euforie en vreugdetranen bij de leden van Blau Weiss Enschede, de officiële fanclub van Schalke 04.

8 mei