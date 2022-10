Geen heaters meer op het terras, maar verwarmde kussens: Jansen & Janssen in Enschede doet het

Fysiothera­peu­ten openen binnen jaar na opening praktijk tweede vestiging in Losser: ‘Continu in ontwikke­ling’

LOSSER/ENSCHEDE - In november 2021 begonnen Rick Huigen (34) en Tom Pruntel (26) een fysiopraktijk in de Enschedese wijk Roombeek. Nog geen jaar later komt er een tweede vestiging, in de Sportfabriek aan de Smitsbreeweg in Losser.

14 oktober