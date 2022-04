Geen recordpogingen, wel volop sfeer rond paasvuur Twekkelo

VIDEO Enschedese flat drie maanden na brand nog één grote puinhoop: ‘Het lijkt wel een getto, ik krijg de tranen in mijn ogen’

ENSCHEDE - Spuugzat zijn ze het. Bewoners van de flat aan de Thomas de Keysterstraat zitten al maanden in de rotzooi. De ellende begon na een scooterbrand in de portiek. „Domijn laat ons letterlijk in de kou staan.”

11 april