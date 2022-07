Geen verdere sancties voor Enschedees Volt-raadslid Linda Wissink na ‘schietgebaar’: ‘We moeten leren van deze gebeurtenis’

Dinsdag ontstond opschudding door een tweet op het account van fractievoorzitter Hidde Heutink van de Enschedese PVV. Hierin was te zien hoe Linda Wissink, raadslid van Volt Enschede, een schietgebaar maakte naar de PVV’er tijdens een verhit debat over de asielopvang in en rondom Enschede.

Schending van de gedragscode

Heutink heeft daarom een klacht ingediend bij burgemeester Roelof Bleker voor het schenden van de politieke gedragscode. Bleker heeft onderzoek gedaan naar het incident en zijn bevindingen donderdagavond besproken. In een schriftelijke reactie zegt de burgemeester daar het volgende over: „Het gemaakte gebaar is in strijd met onze gedragscode en dit hoort niet thuis binnen het hoogte bestuursorgaan van de gemeente. Ook de fractievoorzitters vinden het gedrag onaanvaardbaar in een vergadering van de gemeenteraad.”