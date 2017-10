Geen vervolging verspreiders naaktfoto 15-jarige die zelfmoord pleegde

De foto werd begin dit jaar verspreid via Instagram. De 15-jarige had hem zelf gemaakt en in goed vertrouwen aan een van de meisjes gestuurd. Hij kende haar van school. Uit politie-onderzoek is gebleken dat zij en twee anderen verantwoordelijk zijn voor het verder verspreiden van de foto. Ook wel sexting genoemd.

Voorwaardelijk sepot

Het Openbaar Ministerie heeft besloten tot een voorwaardelijk sepot van alle drie de verdachten. Zij moeten zich de komende twee jaar wel aan enkele voorwaarden houden. Doen zij dat niet, dan zullen zij alsnog worden vervolgd. Het OM wil niet zeggen welke voorwaarden precies aan de meisjes worden gesteld. Een oom van de jongen laat desgevraagd weten dat de familie niet kan leven met dit besluit. „Het komt er voor ons gevoel op neer dat ze zeggen: Ach, het zijn maar kinderen en klaar is Kees. Maar onze familie is kapot.”

Artikel 12-procedure

De ouders willen, zo zegt hij, via een artikel 12-procedure bij het Hof afdwingen dat er alsnog vervolging plaatsheeft. Volgens de oom heeft de familie ook geen goed zicht op de voorwaarden die aan het gedrag van de drie meisjes worden gesteld.

Kinderporno

Naar de letter van de wet is er sprake geweest van verspreiding van kinderporno. Justitie hoeft niet per se tot vervolging over te gaan. Van belang is onder meer of de verdachten zich bewust waren van ernst en strafbaarheid van hun handelen. Justitie heeft vervolgingsrichtlijnen voor sexting, die sepot onder voorwaarden toestaan. In de regel gaat het om gedragsbeïnvloedende en sociale trainingen. Zoals een verplichte cursus over verantwoord internetgebruik. De oom van de 15-jarige hierover: „Het is toch eigenlijk te gek voor woorden. De familie zal tot het uiterste gaan om gerechtigheid te krijgen.” De ouders zelf willen geen toelichting geven.

Begrip voor emoties