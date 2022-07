Geen zorgen over hittestress in Enschede en Almelo, maar het kán beter

Als gevolg van klimaatverandering zullen periodes van extreme hitte en zware regenval vaker voorkomen. En béide pieken zijn beter op te vangen met meer groen in de stad en minder verharding. Water sijpelt makkelijker weg de grond in, of wordt door bovengrondse beken en in wadi's makkelijker afgevoerd. Dat gaat overstromingen tegen. Bovendien wordt het in de grond beter vastgehouden, wat helpt de grondwaterstand enigszins op peil te houden.