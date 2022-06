Gelukkig, je kunt weer ondergoed kopen op de markt in Enschede

ENSCHEDE - Corona hakte er flink in op de zaterdagmarkt in Enschede. Maar de gaten worden langzaamaan weer gevuld. „De Duitsers zijn terug.”

Dertien kooplieden waren er door corona mee gestopt, al dan niet vrijwillig en met name in de non-foodsector. „We hebben nu niemand meer die ondergoed verkoopt”, merkte woordvoerder Wim Wiefkers van de marktkooplui in maart op. De laatste der Mohikanen was Gerard ter Boo, die in december na vele jaren met pensioen ging en stopte met zijn ambulante handel in ondergoed en nachtkleding.

Overleden

Twee marktondernemers overleden aan corona. Een paar collega’s hadden de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt en stopten er mee, ook al hadden ze er vooral vanwege de sociale contacten nog graag mee willen doorgaan. Daarnaast verruilde een aantal mensen het onzekere bestaan op de markt in coronatijd voor een vaste baan elders.

Ruim drie maanden later is de situatie een stuk rooskleuriger. „Het gaat goed met de markt”, verzekert Wiefkers. Van de dertien standplaatsen die vrij kwamen, zijn er al weer zeven bezet. Zo is er een kraam gekomen met populaire speelgoedpoppen en een met schoenen. „Schoenen hebben we zelfs in jaren niet meer gehad.”

Ondergoed!

En misschien wel het beste nieuws: er is weer een marktkoopman die ondergoed verkoopt. „Die komt van buiten Twente. Dat is ook al een teken dat de markt in Enschede de moeite waard is voor een ondernemer. Het spreekt zich rond.” Een belangrijke verklaring van de populariteit is dat hier veel Duitsers komen en hier veel uitgeven, legt Wiefkers uit. Die bleven in coronatijd weg. „Maar ze zijn terug. Dat merk je meteen.”