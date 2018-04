Geluksvogel Wouter (19) uit Enschede wint reis van z'n leven

De geluksvogel kan zich opmaken voor concertbezoeken aan Bruno Mars in Hong Kong, Sam Smith in Lissabon, Ed Sheeran in Dublin, Katy Perry in Keulen, Harry Styles in Santiago (Chili), Justin Timberlake in Dallas, P!NK in Los Angeles, Taylor Swift in Chicago om in Melbourne te eindigen bij Niall Horan. Op 10 juni keert hij terug in Nederland. De 19-jarige Enschedeër neemt z'n goede vriend Sam uit Maastricht mee op wereldtour.