Gemaskerde jongen gooit vuurwerk bij McDonald's in Enschede naar binnen

Sneakpreview Duizenden Tukkers luiden het nieuwe jaar in bij HELLO 2019

30 december ENSCHEDE - Duizenden feestgangers luiden morgen het nieuwe jaar in bij HELLO 2019, het nieuwe evenement tijdens de jaarwisseling in Enschede. Duizenden bezoekers worden verwacht in de Expo Twente en dus zijn de voorbereidingen in volle gang.