Gemeente pakt fietsenoerwoud aan op Stationsplein in Enschede: nieuwe maatregelen hoognodig

Adrie is 81 en forever young: ‘Krulspel­den in het gras en meer van dat soort gekkigheid. Je moet altijd blijven spelen’

ENSCHEDE - Adrie Arendsman is 81 en dat viert ze met 81 kunstwerken in haar moderne huis op Roombeek in Enschede. Een gesprek over oud worden en jong van geest blijven. „Geen drempels in huis, een grote badkamer, brede deuren, een lift. En altijd blijven spelen.”

25 september