Gemeente voorkomt faillissement FC Twente door 5 miljoen kwijt te schelden

Jarenlange celstraf geëist voor reeks overvallen in grensge­bied

8 april GLANERBRUG/MÜNSTER - Viktor K. (34) is door de Duitse rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en negen maanden voor een serie overvallen in het Duitse grensgebied. De man werd eerder in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf voor een gewapende overval in Glanerbrug.