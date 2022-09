Gemist? Accutrein gaat rijden op Twentse spoor en bewust graadje lager op gemeentehuis Enschede

Woning­brand in Enschedese wijk Roombeek snel onder controle

ENSCHEDE - Er is brand uitgebroken op een balkon van een woning aan de Brouwerijstraat in Enschede. Ter plaatse bleek er houten meubilair in de brand te zijn gevlogen. Boven de wijk Roombeek waren zwarte rookwolken zichtbaar.

14:44