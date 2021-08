Gemist? Almelo heeft de goedkoopste buurt van Nederland en welke spelers gaan nog weg op Deadline Day?

Ben je er vandaag niet aan toegekomen om al het regionale nieuws op Tubantia.nl te volgen? Geen probleem, we hebben het in een overzicht voor je op een rij gezet. Dit is het nieuws van dinsdag 31 augustus.

De goedkoopste huurhuizen staan in Almelo - De goedkoopste buurt van Twente ligt in Almelo en de duurste in Holten. In het Almelose Nieuwstraatkwartier werden woningen in het achterliggende jaar voor gemiddeld 160.000 euro verkocht. De buurt is daarmee niet alleen de goedkoopste van Twente, maar van heel Nederland.

XL-testlocatie met Twentse inbreng alweer dicht - Het XL-testpaviljoen voor Testen voor Toegang in Zwolle wordt weer afgebroken zonder dat er ooit één test is afgenomen. De volledig ingerichte locatie stond drie maanden kant en klaar voor gebruik en dat heeft de overheid een enorme bak geld gekost. Het Twentse bedrijf Hestia zou het personeel leveren.

Drukte bij fanshop FC Twente vanwege shirt - Het was een drukte van weleer bij de Fanstore van FC Twente, waar dinsdagochtend om 10.00 uur de verkoop is gestart van de warming-up shirts van de Enschedese club. De shirts zijn in het rood en blauw verkrijgbaar en zijn bovendien in een gelimiteerde oplage verkrijgbaar.

Volledig scherm De warming-up shirts van FC Twente, met verwijzing naar Vak-P, vliegen als warme broodjes over de toonbank. (Links: warming-up shirt FC Twente, rechts: de enorme rij). © Instagram FC Twente Fanstore, Twitter @2bryan8, fotobewerking: TC Tubantia

Teleurstelling na niet-doorgaan rechtszaak - Grote teleurstelling bij het Hengelose echtpaar Klary en Gerrit van Keulen. De rechtszaak tegen de betrapte inbreker die op zijn vlucht Klary aanreed en zwaar verwondde, wordt dinsdag, na een lange juridische strijd, alsnog uitgesteld. De advocaat van verdachte Ricardo L. (21) uit Hengelo vroeg om uitstel.

Deadline Day: Menig toch nog weg? - Het is nog geen maand geleden dat Queensy Menig na het oefenduel tegen Venezia stellig verklaarde ‘dat hij FC Twente niet ging inruilen voor de optie Partizan Belgrado’. De kans is groot dat de buitenspeler zijn laatste wedstrijd voor de Tukkers heeft gespeeld. Zijn waarschijnlijke nieuwe club? Partizan Belgrado.

Miljoen voor scholen in krimpregio's - Middelbare scholen in krimpregio’s krijgen tonnen wanneer ze samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. In Twente en de Achterhoek wordt ruim 1,3 miljoen euro uitgekeerd. Met het extra geld wil minister Slob van Onderwijs voortgezet onderwijs in de benen houden in regio’s waar sprake is van dalende leerlingenaantallen.

Deadline Day: Sierhuis naar Heracles - Het is zo ver: Heracles heeft Kaj Sierhuis (23) binnen. Maandag liep hij al rond bij Heracles, maar liet zijn werkgever Stade Reims op zich wachten. Nu is de laatste handtekening alsnog gezet. „Ik was al weken met mijn gedachten hier.” Hij liet er zelfs Lionel Messi voor schieten.

Volledig scherm Brandstichting oktober 2019 op vrachtwagen van Jos Lambregts © bewakingscamera

Had Caloh Wagoh rol in brandstichting truck oud-Vriezenveense Jos? - Motorclub Caloh Wagoh heeft volgens het Openbaar Ministerie een rol gespeeld bij de brandstichting op de vrachtwagen van Jos Lambregts uit Vriezenveen een jaar geleden in Doesburg. De club zou verdachte D. hebben geholpen die wordt gezien als opdrachtgever. Alle verdachten blijven vastzitten.

Toch varen op kanaal Almelo-Nordhorn? - ‘We gaan het Almelo-Nordhornkanaal weer bevaarbaar maken!’ Net voor de zomervakantie dook het voornemen weer op – al voor de derde keer deze eeuw. En best serieus ook: de gemeente Almelo wil 12 miljoen uittrekken voor aanpassingen aan kanaal en stuwen. Vijf redenen waarom het plan ook dit keer zal sneven. En één waarom het nu wel lukt.