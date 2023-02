Gemist? Arrestatieteam valt metaalrecyclingbedrijf in Enschede binnen & Twentse dj naar Tomorrowland

update | met video Versleutel­de berichten leiden politie naar metaalrecy­cling­be­drijf in Enschede: pand uitgebreid doorzocht

ENSCHEDE - Bij een gecoördineerde politieactie zijn vrijdag in alle vroegte op zeker 72 plekken in Nederland en België invallen geweest in bedrijfspanden en woningen. Een grote politiemacht viel vrijdagmorgen rond de klok van vijf uur ook het metaalrecyclingbedrijf MRT (Metaal Recycling Twente) aan de Binnenhaven in Enschede binnen.

19:16