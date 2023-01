Gemist? Bedrijven niet meer welkom bij Twente Milieu & Tubbergen draait volume optochten terug

Met video Brandende vuilniswa­gen dumpt lading in Enschede: acht ton vuilnis op parkeer­plaats

ENSCHEDE - Op de parkeerplaats aan de Runenberghoek in Enschede is dinsdagochtend een ontzettende rommel ontstaan na een brand in een vuilniswagen. Door de brand moest de chauffeur van de wagen de volledige inhoud - zo'n acht ton aan vuilnis - uit de brandende vuilniswagen kieperen.

