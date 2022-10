Schurft onder vluchtelin­gen in vertrekhal Twente Airport, opvang langer open

ENSCHEDE - Er is schurft uitgebroken onder de vluchtelingen in de voormalige vertrekhal van de luchthaven Twente. De vluchtelingen die daar worden opgevangen blijven er zeker een week langer. Dat schrijft locoburgemeester Niels van den Berg in een brief aan de gemeenteraad.

