Gemist? Brand legt voormalige slagerij Vroomshoop in de as & N36 nog gevaarlijker dan gedacht

Het droevige einde van het eenzame leven van Bashar Fathallah in Enschede: 'Waarom greep de politie niet meteen in?'

ENSCHEDE Waarom heeft de politie in februari niet meteen ingegrepen aan de Kastanjestraat 43 in Enschede toen er aangifte werd gedaan van een steekpartij? Zou de eenzame en kwetsbare Irakees Bashar Fathallah dan nu nog hebben geleefd? Volgens de begeleider van Thomas G. - de man die aangifte deed én verdachte is - hadden alle seinen op rood moeten staan. „Thomas heeft zichzelf gered.”

