Gemist? De dag na de verkiezingen in Twente en al 400 vluchtelingen opgevangen in deze regio

In Beeld | Verkiezingsavond in Twente - Het is voorbij, de stemmen zijn geteld. Inwoners van Twente en de Achterhoek gingen woensdag niet massaal, maar wel in groten getale naar de stembus. Onze fotografen reisden de kiezers achterna, kriskras door de regio. Dat leverde mooie plaatjes op. Een overzicht.

Er zijn al 400 vluchtelingen Twente - Er verblijven op dit moment naar schatting zo’n 400 Oekraïense vluchtelingen uit oorlogsgebied in de regio Twente, vooral bij particulieren thuis. Dat zegt Roelof Bleker, burgemeester van Enschede en voorzitter van de Veiligheidsregio Twente. De gevluchte Oekraïners die momenteel in de regio Twente zijn, verblijven vooral op slaapkamers en in tuinhuisjes bij gezinnen thuis.

Coronaregels in Twentse verpleeghuizen nog niet helemaal weg - Twentse verpleeghuizen willen niet halsoverkop een einde maken aan alle coronamaatregelen. In ieder geval de zorgverleners blijven voorlopig op de zorgafdelingen mondkapjes dragen. Een gezamenlijke, Twentse lijn is er nog niet. Die komt mogelijk volgende week.

Poep in de tuin: conflict in Holten loopt hoog op - „Gelukkig zit er geen geur bij”, zegt kortgedingrechter Smedes deze donderdagmorgen als ze foto’s bekijkt van menselijke uitwerpselen die een Holtenaar meermaals aantrof in de tuin die hij deelt met zijn buurman aan de Rijssenseweg. De Holtenaar wil dat zijn buurman zo snel mogelijk uit zijn aanleunwoning verdwijnt.

Video | Vluchtelingen uit Oekraïne komen aan in Twente - Een bus met vluchtelingen uit het door oorlog verscheurde Oekraïne is donderdagmorgen aangekomen in Twente. Aan boord waren 34 vrouwen, kinderen, een opa en een hond. De reis verliep niet helemaal vlekkeloos. „Een grote groep mensen durfde op het laatste moment toch niet mee.”

Almelose pomphouder is doorrijders helemaal zat - Pomphouder Rob Leus keert het mandje om en tientallen rijbewijzen, paspoorten en pinpassen kletteren op tafel. Stuk voor stuk achtergelaten door ‘kloppers’: automobilisten die na het tanken op hun lege broekzakken kloppen, omdat ze zogenaamd geen geld bij zich hebben. Als borg laten ze van alles achter. „Maar negen van de tien keer zie je ze nooit meer terug.”

Poll Doorrijders doorn in het oog van pomphouders Triest. Maar zo lang de boetes laag blijven, stopt dit niet

Koppel kenteken aan betalingssysteem: probleem opgelost

Nog een reden om die brandstofprijzen te laten zakken Doorrijders doorn in het oog van pomphouders Triest. Maar zo lang de boetes laag blijven, stopt dit niet (26%)

Koppel kenteken aan betalingssysteem: probleem opgelost (57%)

Nog een reden om die brandstofprijzen te laten zakken (17%)

Nieuw festival op vliegbasis rond oude auto's - Het terrein van Vliegveld Twenthe is zaterdag 30 april en zondag 1 mei de locatie van een nieuw festival voor Citroën-liefhebbers. Citro-Classica is de naam van het evenement waar publiek uit binnen- en buitenland op af moet komen. „Per dag rekenen we op zesduizend bezoekers.”

Wolf waarschijnlijk dader van dood lammetje Oud Oormarsum - Het is vrijwel zeker dat een wolf heeft toegeslagen bij hobby-schapenhouder Martin Weghorst in Oud-Ootmarsum. Hij vond woensdagmorgen de overblijfselen van één van zijn twee lammeren in de weide waar zijn zwartbles-schapen grazen. „Het was afschuwelijk om te zien. Eens te meer het signaal dat de wolf niet thuishoort in ons land.”

Twentse vrachtwagen vol babyspullen op weg naar Oekraïne - Wat je met een beetje goede wil, contacten, een goed hart en hard werken voor elkaar kunt krijgen in een week? Een heleboel, weten ze in Enter. Een spontane hulpactie voor Oekraïne groeide uit tot een megadonatie. Vandaag vertrekt een vrachtwagen vol babyspullen vanuit Twente naar Polen. „Dit is heel bijzonder.”

Geluiden van de Straat: afscheid van corona in Twente - Nederland gaat vanaf 23 maart weer vrijwel volledig terug naar het oude normaal. Een mondkapje is bijvoorbeeld niet langer verplicht in het openbaar vervoer. Is dat een opluchting of juist een onverstandig besluit? Verslaggever Josien Kodde peilde de stemming bij het trein- en busstation in Enschede.