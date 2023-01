Gemist? Dit zijn de finalisten van Miss Beauty of Overijssel & Twentse verdachte aanhouden in zaak Jihad Jafo

Wie wil weten hoe de dorpskern van De Lutte eruit gaat zien, moet deze week een kijkje nemen op bouwmarkt

OLDENZAAL - De herinrichting van het centrumplein is komende donderdag een prominent onderdeel van de informatiemarkt, die van 18.30 tot 20.30 uur wordt gehouden in De Vereeniging in De Lutte. Maar ook de dorpsranden, waterberging in het kerkebos en de lokale terrassen komen ruimschoots aan bod.

14:00