Gemist? Grolsch ontloopt boete vanwege statiegeld op blikjes & Hengelose Nicolien is aseksueel

indebuurt.nl Enschedese topkickbok­ser Murat: 'Ik had niet door dat mijn kaak was gebroken'

Op 29 april is het zover: na maandenlange voorbereiding stapt Enschedeër Murat Aygün (34) de boksring voor een gevecht met de Servische Nikola Filipovic. Wat komt er allemaal bij kijken in het leven van zo’n topsporter? Volgens Murat een heleboel: “Alles in mijn leven staat in het teken van de sport.”