Gemist? Grote politiecontrole in Hengeloos havengebied & Twentse scholen worstelen met kosten schoolreisjes

Borne blijft geloven in warmtenet, maar leunt behaaglijk achterover in de tweede wagon

Borne blijft geloven in een regionaal warmtenet. Ook als alternatief voor Bornse wijken als Nederland straks in 2050 helemaal gasloos moet zijn. Maar de gemeente wacht rustig af hoe het netwerk zich eerst in Hengelo ontwikkelt. „We zitten in de tweede wagon.”