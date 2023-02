Gemist? Jarenlange celstraffen voor aanslagen in Twente en Gronau & Oldenzaalse TikTokker gaat viraal

Twentenaar Ido Al Aido leidt rond door verwoeste stad Gaziantep: ‘Kijk, er zitten daar zelfs mensen in hun kofferbak’

Gescheurde muren en uitgestorven straten: Gaziantep is na de aardbeving veranderd in een spookstad. De aardbeving van afgelopen maandag heeft complete steden in Turkije en Syrië verwoest. Enschedeër Ido Al Aido is ter plekke. Via videobellen laat hij zien wat er van zijn wijk in de geruïneerde stad is overgebleven.

7 februari