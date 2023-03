Gemist? Klopjacht op moordverdachte ten einde & Vierde ramkraak in maand bij Almelose fietsenzaak

Met poll ‘Moordpand’ wacht metamorfo­se: frisse uitstra­ling huurwonin­gen moet luguber verleden uitwissen

Vergelijk de twee illustraties met elkaar en de zichtbare herinnering aan het gruwelijke misdrijf verdwijnt meteen. De verbouwing van het pand in de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede, bekend van de viervoudige moord in 2018, moet nog dit jaar leiden tot de oplevering van drie frisse en duurzame huurwoningen. „Dit wordt een aanwinst voor de wijk.”