Gemist? Koning Willem-Alexander bezoekt Hoge Hexel & Twentse wijkbeheerder bemiddelt vaker, met succes

Mogelijk cruciale informatie verloren gegaan uit telefoon van slachtoffer in moordzaak Schelfhorstpark | Het is nog altijd niet duidelijk wat Richard L. dreef toen hij in het Schelfhorstpark zijn plaatsgenoot René Lucas met 29 messteken om het leven bracht. Dinsdag stond hij weer voor de rechtbank in een pro-formazitting. De hoop dat het Nederland Forensisch Instituut (NFI) de telefoon van het slachtoffer kon uitlezen, bleek ijdel.

Koning woont op 1 juli overdracht Moluks monument in Wierden bij: ‘Uniek gedenkteken dat herinnert aan woonoord’ | Koning Willem-Alexander bezoekt vrijdagmiddag 1 juli Wierden. Hij woont dan in Hoge Hexel de ceremoniële overdracht bij van Monument Vossenbosch aan de lokale Molukse gemeenschap.

Man ‘met bijl’ op hoofd geslagen in Enschede, verdachte voortvluchtig | Een man is dinsdagmiddag gewond geraakt in Enschede. Dat gebeurde nadat hij op zijn hoofd was geslagen, mogelijk met een bijl. Volgens omstanders betrof het een hakbijl. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en maakt het naar omstandigheden goed.

Toezichthouder ziet pekel op plek waar het niet hoort: afvalwaterinjectie in Twente voorlopig geblokkeerd | Er is opnieuw een onregelmatigheid aangetroffen bij een injectielocatie van de NAM bij Rossum. Het betekent dat de NAM opnieuw niet mag beginnen met het injecteren van afvalwater in oude Twentse gasvelden.

Kunstenaar Ton en zijn echtgenote Hanny uit Overdinkel overlijden twee dagen na elkaar | De bekende Overdinkelse kunstenaar Ton van der Zanden is overleden. 48 uur na zijn dood stierf ook zijn echtgenote Hanny van der Zanden-Langkamp. Vorig jaar vierde het echtpaar nog hun 60-jarig huwelijk.

Regisseur Johan Nijenhuis uit Markelo: ‘Ik vecht voor het romkom-genre waar ik van houd’ | Met Marokkaanse Bruiloft, vanaf donderdag in de bioscoop, is Johan Nijenhuis weer terug in romkomland. Toch, de tijd waarin de Markeloër films als Costa! maakte, is definitief voorbij. „Een simpel verhaaltje over een knappe jongen die een keurig meisje versiert na een verloren weddenschap, dat kan echt niet meer.”

Brandweer moet bestuurder uit auto halen na ongeluk op N35 bij Haarle, gewonde met spoed naar ziekenhuis | Twee auto’s zijn dinsdagmiddag tegen elkaar gebotst op de N35 bij Haarle. Een van de bestuurders moest door de brandweer uit zijn voertuig worden bevrijd. Een persoon wordt met spoed naar het ziekenhuis overgebracht in Zwolle.

‘Zij van hiernaast draait de hele dag Balkan-hits’: Twentse wijkbeheerder bemiddelt vaker (en dat werkt) | Harde muziek, een groene afvalcontainer tot de rand gevuld met hondenpoep, stapels huisvuilzakken in achtertuinen, overtollig meubilair in voortuinen: een buurtbeheerder maakt wat mee. Toch worden steeds minder Twentenaren wegens huurschuld, of overlast hun huis uitgezet. „De meesten zijn wel voor rede vatbaar.”

