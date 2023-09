Gemist? Kruispunt Deurningerstraat opnieuw ingericht & onbegrip over prijzen bij McDonalds in Twente

FC Twente Vrouwen neemt eenvoudig eerste horde richting groepsfase Champions League

FC Twente Vrouwen heeft woensdagavond met 6-0 gewonnen van Sturm Graz, in de eerste voorronde van de UEFA Women’s Champions League. Dat betekent dat de ploeg van trainer Joran Pot zaterdag in de finale van dit minitoernooi staat. Tegenstander op het complex van Sparta Enschede is dan Levante UD.