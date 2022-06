Gemist? Niet iedereen in Gronau blij met invasie Twentse benzinetoeristen & politie deelt hoogte- én dieptepunt

Wereldkam­pi­oe­ne Ironman Marlene de Boer wil naar volgende WK in Hawaii: ‘Lijkt me gaaf om mijn titel te kunnen verdedigen’

ENSCHEDE - Bij het WK Ironman de snelste zijn in je eigen leeftijdscategorie en de snelste overall is zeker niet voor iedereen weggelegd. Marlene de Boer lukte het onlangs in de Verenigde Staten. Ze woont nu in Amsterdam en hoopt met haar Enschedese ouders op het WK in Hawaii weer van de partij te zijn.

30 mei