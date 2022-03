Gemist? Nobian is caverne onder Twente kwijt en het verhaal achter de goedkope benzine in Hengevelde

Ben je er vandaag niet aan toegekomen om al het regionale nieuws op Tubantia.nl te volgen? Geen probleem, we hebben het in een overzicht voor je op een rij gezet. Dit is het nieuws van maandag 7 maart.

Hulp bij zoektocht naar opvangplekken - De veertien Twentse gemeenten krijgen hulp bij hun zoektocht naar 1000 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Vastgoedeigenaren en particulieren melden zich spontaan om locaties te melden. Het gaat om Twentse burgers die aanbieden Oekraïners in eigen huis op te nemen. Maar ook vastgoedeigenaren hebben panden beschikbaar die eventueel geschikt zijn.

‘Goedkope’ benzine in Hengevelde, hoe kan dat? - Het goedkoopste tankstation van Nederland staat volgens diverse vergelijkingssites in Twente. In Hengevelde zou één pomphouder dapper weerstand bieden tegen de extreme prijsverhogingen en een liter benzine halsstarrig onder de twee euro houden. De waarheid? Die ligt iets anders. ‘Ons systeem gaat niet verder dan 1.99,9.’

Voorwaardelijke straf voor enorme vuurwerkbom op zolder - Een 50-jarige vrouw uit Enschede is maandag tot een voorwaardelijke celstraf van een halfjaar en een taakstraf van 100 uur veroordeeld. Ze had meer dan 140 kilo vuurwerk op zolder liggen. “Uw huis was een gigantische bom”, zo zei de officier van justitie.

Nobian is caverne onder Twence kwijt - Nobian kan een van de twee cavernes niet meer vinden, die onder een afvalberg van Twence zouden moeten liggen. Dat kan betekenen dat in de toekomst de afvalberg inzakt en milieuvervuiling veroorzaakt. Het gevaar is dat ook de grondlagen naar beneden zakken en er uiteindelijk aan het aardoppervlak een zogeheten ‘zinkgat’ ontstaat.

Stop helemaal met het boren in de Twentse grond Nobian is ineens een caverne kwijt onder afvalberg van Twence Bizar, zoiets hou je toch nauwlettend in de gaten? (42%)

Een gat zo diep onder de grond maakt mij niet bang (10%)

Stop helemaal met het boren in de Twentse grond (48%)

Fabriek in Enschede geschikt voor opvang - In de gemeente Enschede is een geschikte locatie voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat om de voormalige Kooy-fabriek aan de Parkweg. Het gebouw is nu onder meer in gebruik als testlocatie door CovidTestNederland. Eigenaar van het gebouw is Jan van Eck, die tevens de Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie (VTE) in handen heeft.

Kelder van Jaap staat blank - Hij woont in ‘de badkuip’ van Wierden, Plan Oost, en het water staat Jaap Bruins aan de lippen. Dat komt omdat de riolering in de wijk extreme regenval niet aankan. Hij moet elke dag met z’n industriële stofzuiger waterplassen weghalen uit de kelder onder zijn woning aan de Wierdense Rozenstraat. Daar is de 75-jarige Jaap Bruins niet blij mee.

Verschillen tussen behandeling hartproblemen man en vrouw - Het ene hart is het andere niet. En een vrouwenhart is geen mannenhart. De problemen zijn anders, de behandeling is anders. Aan de vooravond van Internationale Vrouwendag constateert ZGT-cardioloog Loes Klieverik dat er gelukkig al een flinke stap is gemaakt in het besef dat vrouwen anders zijn. Maar er is nog heel wat ‘zendingswerk’ nodig.

FC Twente veilt aanvoerdersband voor Oekraïne - FC Twente gaat de speciale aanvoerdersband in de kleuren van de vlag van Oekraïne veilen voor Giro555. De band werd zondag tijdens FC Twente - SC Cambuur gedragen door aanvoerder en doelpuntenmaker Robin Pröpper.

Natasja onthutst na uitspraak rechter - Verhuurder Natasja Kristen uit Borne is twee keer in de steek gelaten door justitie. Eerst in 2019 toen de politie een grote hennepkwekerij in haar verhuurde woning in Hengelo vond. Nu wil de officier van justitie de verdachte Maurice L. laten lopen. „Hij wist het donders goed, dat vertelde hij zelf”, zegt de Bornse.

HeScheids: een blik op de velden - Het regionale amateurvoetbal van afgelopen week zat weer vol met opvallende gebeurtenissen, waaronder een toneelspeler in de wedstrijd van DOS’37, een speler van het tweede van SVZW die volgeloof zit na een gele kaart en prachtige doelpunten bij derdedivisionist HSC’21 én vijfdeklasser Manderveen.