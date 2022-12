Gemist? Overal betaald parkeren in Hart van Zuid Hengelo & noodkreet van drugsverslaafden in Almelo

Tien weken cel voor oud-Twentenaar voor opruiing bij de Coolsingel­rel­len

Coronademonstrant Eldor van F. (45) heeft tien weken celstraf gekregen voor het bedreigen van agenten en opruiing bij de Coolsingelrellen in Rotterdam. De rechtbank in Den Haag noemde het handelen van F., die tot voor kort in Overdinkel woonde, ‘zeer kwalijk’. Ook baarde zijn houding de rechter zorgen.

