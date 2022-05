Gemist? Plannen voor bijna 22.000 nieuwe huizen in Twente & horeca in de regio vaker dicht door tekort aan personeel

COLUMN ‘Room for a pony’ in Enschede: hoop voor het paard in nood

Dierenwelzijn was altijd een onbekend begrip in het stadhuis van Enschede. Recent ging het ineens wél over dreigend dierenleed: de Partij voor de Dieren bracht het lot van het verwaarloosde paard politiek onder de aandacht. Wie heeft er room for a pony?

29 mei