Gemist? Twee mannen uit Twente aangehouden na fatale mishandeling & BBB wil verbod op piemelknuffels

TVC'28 luistert debuut in vierde divisie op met zege, HSC'21 in eigen huis langs Kampong

TVC'28 beleefde zondagmiddag een uitstekend debuut in de vierde divisie. De ploeg van trainer Berthil ter Avest won op bezoek bij Longa’30 met 2-3. In de derde divisie won HSC'21 in eigen huis met 3-1 van Kampong. Cenk Uguz scoorde tweemaal.