Gemist? Twente wil massaal naar stembus & ravage na explosies bij plofkraak in Nordhorn

242.000 euro voor onterecht ontslagen en beschadigde directeur Stadsbank Oost-Nederland | Voormalig directeur Aant de Jong van de Stadsbank Oost-Nederland was onterecht ontslagen en heeft recht op een vergoeding van 242.000 euro, oordeelt de rechtbank in Zwolle. De Stadsbank krijgt een tik op de vingers omdat zij sinds 2016 verzuimt om De Jongs naam te zuiveren.

Exclusieve schoenenzaak Ten Eekelder stopt in Enschede | Achterin de schoenenzaak van Ten Eekelder in Enschede past Obe Bootsma uit Alkmaar Van Bommels. „We zijn verrast over de opheffingsuitverkoop”, zeggen hij en zijn vrouw Ida. De afgelopen jaren hebben ze samen hier toch zo’n zes paar wat exclusievere schoenen gekocht. Het heeft de sluiting niet kunnen voorkomen.

Enschedeërs voelen zich onveiliger dan andere Twentenaren | Liefst één op de vier Enschedeërs voelt zich weleens of vaak onveilig in eigen buurt. In Hengelo en Almelo voelen de inwoners zich een stuk veiliger. Dat blijkt uit een enquête van het CBS dat gehouden is onder ruim 170.000 respondenten. Het zijn vooral jonge vrouwen die zich niet veilig voelen.

Poll Zo’n een op zes Nederlanders voelt zich onveilig in eigen buurt Herkenbaar: er zijn plekken in de buurt die ik liever vermijd

Geen last van: ik voel mij altijd veilig in mijn wijk

Na eis van tbs met dwangverpleging staat ‘bad boy’ Remco D. plots op straat | Tbs met dwangverpleging werd dinsdag nog geëist tegen de Twentse dakloze ‘bad boy’ Remco D. (40), maar zover gaat het niet komen. De rechtbank in Almelo heeft D. onverwacht vervroegd vrijgelaten. Zijn advocaat Kennedy Tunc is opgelucht, maar maakt zich tegelijkertijd grote zorgen.

De Nederlandsche Bank niet verder met Sanderinks ict-bedrijf Centric | De Nederlandsche Bank (DNB) neemt afscheid van ict-dienstverlener Centric, van de Twentse ondernemer Gerard Sanderink. Het contract van DNB loopt volgend jaar af en de bank heeft laten weten dit niet te willen verlengen.

Ravage na explosies bij plofkraak in Nordhorn | Enorme explosies vannacht omstreeks half drie aan de Denekamper Straße in Nordhorn: het Cashpoint werd opgeblazen. Het huisje met daarin een geldautomaat werd volledig verwoest. Een van de daders is woensdagochtend in Deventer aangehouden. In de vluchtauto werden explosieven gevonden. Die zijn door de EOD onschadelijk gemaakt.

Twentse ondernemers rijden zelf naar Oekraïne, met een vrachtwagen vol babyspullen | Een flinke zak geld doneren aan het Rode Kruis? Dat had gekund. Maar in de ogen van een groepje Twentse ondernemers is dat niet genoeg. Ze willen zelf wat doen, voor de kinderen die ze op televisie zo zien lijden, en dus gaan ze zelf naar de grens, met een vrachtwagen vol hulpmiddelen. „Ik heb zelf twee jonge kinderen… Dan is dit toch het minste wat ik kan doen?”

Nic uit Denekamp na risicovolle vlucht terug uit Kiev | Nic Knippers (50) was na een ongekend spannende vlucht uit Kiev amper terug in zijn woonplaats Denekamp of hij vertrok afgelopen maandag alweer naar de Roemeense grens om daar familie van zijn Oekraïense vriendin op te halen. Hij vertelt wat hem opviel. Een ontnuchterende monoloog vol bominslagen en menselijk verdriet.

Twente massaal naar stembus, maar niet iedereen voelt zich goed vertegenwoordigd | Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart is het vertrouwen in de politiek laag. Een derde van de mensen in Twente en de Achterhoek voelt zich bovendien niet goed vertegenwoordigd door het lokaal bestuur. In Berkelland is het vertrouwen in de politiek het laagst. Dat blijkt uit een enquête van de Twentsche Courant Tubantia.

Almelo’s gastgezin warm bad voor studenten | Ze logeert bij een Almelo’s gastgezin, leert de Nederlandse taal, dompelt zich onder in de Hollandse cultuur en gaat naar school op het Pius X College. Liv Jonas (17) uit de Duitse stad Bielefeld is via High School Holland tien maanden van huis. Ze mag alleen online met haar familie communiceren.

Dit vindt Almelo belangrijk | Een veiligere omgeving om te wonen. Investeren in culturele voorzieningen. Aaldrinkshoek onder een vergrootglas. En meer betaalbare woningen voor jong en oud. Dit vinden Almeloërs belangrijk in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.