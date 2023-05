Gemist? Twentekanaal opnieuw vervuild met dioxaan & Twaalfde oorlogsdode op vliegveld Twente heeft na 79 jaar een naam

Enschedeër S. (48) veroor­deeld voor stomdron­ken aanrijding in Haaksber­gen

Een werkstraf van 240 uur, een celstraf van 4 maanden en twee jaar rijontzegging. Dat is de straf die de rechtbank in Almelo donderdag in petto heeft voor Lodewijk S. (48) uit Enschede. Hij veroorzaakte in de ochtend van 23 april vorig jaar stomdronken een ernstig verkeersongeluk op de oude N18 bij Haaksbergen.