Gemist? Verplicht zwartrijden op station Hengelo door storing en aangifte tegen paardenmarkt Denekamp

Weinig hoop voor Enschedese veelpleger K. (63) ‘Geeft u mij een tientje om te helpen? Nee natuurlijk niet!’

ENSCHEDE/ALMELO - Enschedeër Jeroen K. is een man die worstelt met het leven. Zo omschrijft advocaat Jan Willem Bosman hem woensdagochtend tijdens een rommelig verlopende rechtszaak bij de Almelose politierechter. De komende maanden hoeft K. zich even niet druk te maken, hij krijgt vier maanden onderdak in de Karelskamp.

14 september