Gemist? Weinig controle op afvaldump op platteland en Twents bier en brood wellicht duurder door gebrek aan graan

ENSCHEDE - Ben je er vandaag niet aan toegekomen om al het regionale nieuws op Tubantia.nl te volgen? Geen probleem, we hebben het in een overzicht voor je op een rij gezet. Dit is het nieuws van vrijdag 18 maart.

Graan is schaars, wordt alles in Twente duurder? - Bakkerij Nollen, beschuitproducent Bolletje en bierbrouwer Grolsch hikken deze dagen alle drie tegen hetzelfde probleem aan: graan dreigt onbetaalbaar te worden, als het al verkrijgbaar is. Hoe gaan de Twentse bedrijven daarmee om?

Weinig controle op afvaldump op platteland - Afvaldumpers op het platteland lopen een goede kans daar ongezien mee weg te komen. Vooral in de grote steden werden tussen 2014 en 2020 vaak boetes uitgedeeld voor straatvervuiling. Overijssel is relatief gezien wel de tweede provincie van het land, wat aantal boetes betreft.

Lokale partijen vieren winst na verkiezingen - Lokale partijen zijn de grote winnaars van de jongste raadsverkiezingen. Ook in deze regio. In de veertien Twentse gemeenten en het aangrenzende Achterhoekse Berkelland behaalden de lokalo’s haast een kwart meer zetels. Vaak ten koste van het CDA.

Gezocht: wiens busje staat in Enschede? - De gemeente Enschede is op zoek naar de eigenaar van een gedateerde Volkswagen-camper die al een een eeuwigheid illegaal staat geparkeerd op de P-plaats aan de Roomweg. Meldt de man of vrouw zich niet, dan wordt het busje met een Grieks kenteken weggesleept.

Volledig scherm De VW-camper in Roombeek. © Teun Staal

Burgemeester Oldenzaal wil herdenking mét Duitsers - Nederlanders en Duitsers zij aan zij tijdens de nationale dodenherdenking op 4 mei. Burgemeester Patrick Welman van de gemeente Oldenzaal ziet het wel voor zich. „De tijd is rijp.” periode goed geluisterd naar de inwoners. Nergens heb ik geproefd dat er bezwaren leven tegen een dodenherdenking waarbij Nederlanders en Duitsers aanwezig zijn. Het moment is daar om het samen te doen.”

Sadilek wil graag bij FC Twente blijven - Michal Sadilek heeft zijn voorkeur uitgesproken. „Het liefst blijf ik bij FC Twente”, zegt de middenvelder, die dit seizoen wordt gehuurd van PSV. FC Twente en de Tsjechische middenvelder hebben afgesproken na de WK-play-offs-duels met elkaar om de tafel te gaan zitten.

Haaksbergse vader en zoon beide bekeurd - Zo vader, zo zoon. Want er zijn eigenschappen die kinderen erven van hun ouders. Was de politie hier afgelopen week weer eens getuige van in Haaksbergen? Daar kregen vader en zoon allebei een bekeuring voor het rijden zonder (geldig) rijbewijs.

Podcast de Ballen Verstand - Aanvaller Limnios kwam te laat en dus wachtte hem het Rad van Fortuin van spits Ricky van Wolfswinkel. Zijn straf? Dat hoor je in de wekelijkse podcast van Leon en Fardau. Vanavond speelt Heracles tegen Heerenveen. Zou het helpen dat de groep afgelopen week op gras heeft getraind? En wordt Fred Rutten nou wel of niet de nieuwe trainer?

Volledig scherm Podcast De Ballen Verstand met Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde © Beeldbewerking Tubantia