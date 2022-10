Gemist? ZGT oefent op gevaarlijke cyberaanval & Enschedese politiek wil structureel plek voor 500 asielzoekers

Bjorn uit Enschede kon zijn tuin kopen, teruggeven of… Nee, een andere keus had-ie niet

ENSCHEDE - Vier maanden lang zaten ze in spanning. Tientallen bewoners van de Ravenhorsthoek, in Helmerhoek. Zonder dat ze het wisten was een stukje van hun tuin gemeentegrond. Ze konden het kopen of teruggeven. Maar er bleek nog een andere mogelijkheid te zijn.

4 oktober