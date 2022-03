Gerechtshof wil meer onderzoek naar moord Sarah Kolenberg uit Enschede

De raadsheren van het gerechtshof oordeelden dat ‘het onderzoek niet volledig is geweest’ en willen aanvullend sporenonderzoek. Het OM had enkele weken geleden geen twijfel, in het dossier zit volgens hen genoeg bewijs om Jason D. ook in hoger beroep te veroordelen voor de moord op Sarah Kolenberg. De advocaat-generaal eiste toen een celstraf van 20 jaar, gelijk aan de celstraf die D. eerder van de rechtbank in Almelo kreeg.