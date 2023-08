Politie onderzoekt opzettelij­ke aanrijding in Enschede: ‘Het is een misdrijf in relatione­le sfeer’

De politie doet onderzoek naar een aanrijding zondagavond aan de Landbouwstraat in Enschede waarbij een persoon ernstig gewond raakte. Ze gaat uit van een misdrijf in de relationele sfeer en denkt dat de automobilist opzettelijk is ingereden op het slachtoffer.