Gerhard (79) uit Enschede haat verandering, dus werkt hij al 50 jaar bij dezelfde baas

Onrust bij huiseigena­ren Indische buurt in Enschede over mogelijke sloop huurwonin­gen in hun buurt

Complete renovatie. Of wellicht sloop. Het staat nog lang niet vast wat er gaat gebeuren met de ruim 90 jaar oude huurwoningen van Domijn in de Indische buurt in Hogeland-Noord. Maar nu al is er ophef over de mogelijke plannen van de woningcorporatie.