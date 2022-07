Geruchtmakende affaire rond Lithium Werks is met aflossing leningen ten einde

Voormalig AKI-do­cent verruilt beeldende kunst voor literatuur: ‘Te mooie zinnen schrap ik, die leiden af’

Ze werd opgeleid en doceerde later zelf aan de AKI in Enschede. „Als ik naar mijn schilderwerk terugkijk, vind ik het helemaal niet goed”, zegt Joke van Vliet nu. De schrijfster in haar heeft het pleit gewonnen.

22 juli